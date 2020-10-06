Covid-19 sürecinde görev alan din görevlilerine başarı belgesi - Son Dakika

Covid-19 sürecinde görev alan din görevlilerine başarı belgesi

Sivas'ta Covid-19 salgını sürecinde İl Salgın Denetim ekiplerinde görev alarak vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamada ve salgınla mücadelede etkin görev yapan din görevlilerine başarı belgesi verildi.

Covid-19 sürecinde görev alan din görevlilerine başarı belgesi, System.String[]

Sivas'ta Covid-19 salgını sürecinde İl Salgın Denetim ekiplerinde görev alarak vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamada ve salgınla mücadelede etkin görev yapan din görevlilerine başarı belgesi verildi.

Sivas'ta 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla, İl Salgın Denetim ekipleri bünyesinde mahalle sorumlusu olarak görev yapan din görevlileri onuruna program düzenlendi.

Programa katılan Sivas Valisi Salih Ayhan, Covid-19 pandemisi süresince Sivas merkezde 62 mahallede aktif olarak görev yapan ve salgına yakalanan vatandaşları, kimi zaman evlerinde ziyaret ederek kimi zaman da telefonla arayarak manevi destek vermeye ve vatandaşların kontrolünü sağlamaya çalışan din görevlileriyle bir araya geldi.

Vali Ayhan, programda yaptığı konuşmada, tüm din görevlilerin Camiler ve Din Görevliler Haftası'nı kutlayarak sözlerine başladı. Diyanet İşleri Başkanlığının örgütlenme yapısının güçlü olduğunu kaydeden Vali Ayhan, "Toplumu inşa ve ihya etmede, doğru olana yönlendirmede çok önemli göreviniz var. Öğretmenler kadar, din görevlilerini de çok önemsiyorum. Sivas'ta göreve geldiğimiz günden beri elimizden geldiği kadar, dilimiz döndüğü kadar irademiz ölçüsünde buraları önemsetmek, sadece yaşlılarımızın uğradığı yer değil, çocuklarımız için de sempatik hale getirmek için çalışıyoruz. Hedef koyduk, projeler geliştirdik. Sivas'ta bu konuda iyi bir ahenk ve uyum var. "Camide Ol'mak" benim için önemli bir proje" dedi.

İmamların mahallelerine hakim olduğunu kaydeden Vali Ayhan, "Vatandaşlara daha yakın mesafedesiniz. Salgına yakalanan vatandaşlarımıza manevi anlamda hem bir terapi hem de somut ihtiyaçlarını karşılamak için sizlerin desteğine ihtiyacımız vardı. İmamlarımız da bu sürecin içine girdi. Hepinize teşekkür ediyorum. Olumlu sonuçlar aldık" diye konuştu.

Programın sonunda, Vefa Sosyal Destek Gruplarında ve İl Salgın Denetim Ekiplerinde görev alarak vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamada ve salgınla mücadelede etkin görev yapan din görevlilerini, Vali Salih Ayhan ve Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak başarı belgesi vererek taltif etti. - SİVAS

Covid-19 sürecinde görev alan din görevlilerine başarı belgesi
Covid-19 sürecinde görev alan din görevlilerine başarı belgesi
Covid-19 sürecinde görev alan din görevlilerine başarı belgesi

Salih Ayhan, Sivas, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 13:13 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Covid-19 sürecinde görev alan din görevlilerine başarı belgesi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ay sonra ilk yurt dışı ziyareti! Kuveyt ve Katar'a gidecek ABD Başkan adayı Biden'dan Trump'a Ayasofya çağrısı: Kararın tersine dönmesi için baskı yapın Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi Kirli iş birliği telsizde! Ermenistan için savaşan PKK'lı teröristlerin ses kayıtları ortaya çıktı Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak İki doktor ve hastane polisi, hasta ve yakını tarafından darbedildi
Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal, cenazeye katılamadı sadece çelenk gönderdi Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal, cenazeye katılamadı sadece çelenk gönderdi         
18:31
Trump'ın koronavirüs tedavisinde, kullanımına izin verilmeyen ilaçlar uygulandı Trump'ın koronavirüs tedavisinde, kullanımına izin verilmeyen ilaçlar uygulandı         
18:07
Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada         
17:57
Son Dakika: KKTC'de yaklaşık 46 yıldır kapalı olan Maraş, perşembe günü açılıyor Son Dakika: KKTC'de yaklaşık 46 yıldır kapalı olan Maraş, perşembe günü açılıyor         
17:06
Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Balıkesirspor'a kiralandı Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Balıkesirspor'a kiralandı         
16:12
Rus askeri uzman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile böyle dalga geçti: Bugün kimi arasam? Rus askeri uzman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile böyle dalga geçti: Bugün kimi arasam?         
15:58
Hayvanları gözlerinin önünde telef olan vatandaş, çareyi baraj gölünde buldu Hayvanları gözlerinin önünde telef olan vatandaş, çareyi baraj gölünde buldu         
14:15
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in durumu kritik Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in durumu kritik         
12:39
Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti         
11:37
Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar         
11:19
"Dudağımdan öptü" demişti! Misafir çocuğunu istismar eden sapık tahliye edildi         
10:57
Esra Erol'dan yardım isteyen kadından şoke eden iddialar: Eşim, yabancı sevgilisiyle kendi öz babasına resmi nikah kıydırdı Esra Erol'dan yardım isteyen kadından şoke eden iddialar: Eşim, yabancı sevgilisiyle kendi öz babasına resmi nikah kıydırdı         
10:42
9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti 9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti         
10:05
Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu         
09:46
Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın tamamlanmasıyla İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya inecek Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın tamamlanmasıyla İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya inecek         
09:45
Düğünde kıskançlık krizine giren damat, gelini döverek öldürüp uçurumdan attı Düğünde kıskançlık krizine giren damat, gelini döverek öldürüp uçurumdan attı         
09:33
Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor         
08:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 19:26:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Covid-19 sürecinde görev alan din görevlilerine başarı belgesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei