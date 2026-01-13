Sivas'ta bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada 2 kardeşi yaralayan zanlı tutuklandı.
Çarşıbaşı Mahallesi'nde çıkan kavgada iki kardeşi silahla yaralayan H.D'nin (58) İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olayda yaralanan S.K. (58) ve kardeşi S.K'nin (53) tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Çarşıbaşı Mahallesi Nalbantlarbaşı Caddesi Perakende Sebze Hali'nde dün bir kasap dükkanında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.D, S.K. ve kardeşi S.K'yi silahla yaralamış, şüpheli gözaltına alınmıştı.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta Silahlı Kavga: 2 Kardeş Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?