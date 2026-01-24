Sivas'ta Soğuk Hava Ulaşımı Felç Etti - Son Dakika
Sivas'ta Soğuk Hava Ulaşımı Felç Etti

24.01.2026 11:14
Sivas'ta yoğun kar ve soğuk hava demiryolu ulaşımını aksattı, yolcular 12 saat beklemek zorunda kaldı.

Sivas'ta günlerdir etkili olan soğuk hava ve kar yağışı ulaşımı felç etti, karayollarında olduğu gibi demiryollarında da güçlükler yaşandı.

Sivas'ta son yarım asrın en sert kış şartları yaşanıyor. Şehir merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 40 santimetreye ulaşırken ulaşımda aksamalar yaşandı. Zaman zaman Sivas'ın tüm komşu illerle karayolu ulaşımı kesildi. Ulaşımdaki aksamalardan demir yolları da nasibini aldı.

"Küreklerle trenlerin önünü açtılar"

Demir yollarında yer yen 1 metreyi bulan kar kalınlığı, demir yollarına düşen ağaç dalları ve donan makineler özellikle makinistlere zor anlar yaşattı. Yolcuların can güvenliği için trenlerden yaklaşık 1 saat önce raylarda öncü kar küreyiciler yol aldı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar küreyicilerde yetersiz kalınca trenlerin kalkış ve varış saatlerinde gecikmeler oldu. Zaman zaman demir yoları personelleri dondurucu soğuğa aldırış etmeden, trenlerin geçişine engel olan kar kütlelerini küreklerle temizlemek zorunda kaldı. Yaklaşık 12 saati bulan gecikmelere rağmen hiçbir kazanan yaşanmamış olması yaşanan zorlukları unutturdu.

Zorlu kış şartlarında demir yollarının kahramanları, karla kaplı rayları aşarak yolcuları bir noktadan diğer bir noktaya güvenle ulaştırmayı başaran makinistler ve diğer demiryolu personelleri oldu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Sivas

