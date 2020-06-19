Sivas'ta sokak hayvanları için otomatik su kabı - Son Dakika

Sivas'ta sokak hayvanları için otomatik su kabı

SİVAS Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından sokak hayvanları için parklara otomatik su kapları yerleştirildi.

Sivas Belediyesi kentteki mesire alanları ile park ve bahçelere otomatik su kapları yerleştirerek yaz aylarında hayvanların susuz kalmalarını engelliyor. Yaz ayları ile birlikte başlayan aşırı sıcaklar nedeniyle sokak hayvanlarının artan su ihtiyacını göz önüne alınarak mesire alanları ile parklara otomatik su kapları yerleştirildi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Sivas İl Temsilcisi Özge Çubukçu "Hayvanlar yazın çok susuz kalıyorlar, böbrekleri iflas ederek ölüme neden olan sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Sağ olsun Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin konuya duyarsız kalmadı ve hemen çalışma yapılması için talimat verdi. Belediye ekiplerimiz de ivedi bir çözüm üreterek sokak hayvanlarımız için otomatik su kapları temin ederek mesire alanları park ve bahçelere yerleştirildi. Bunlar su israfını da önleyen farklı bir mekanizmayla çalışıyor. Böylece hem hayvanlarımızın suyu hiç azalmıyor hem de akan su boşa gitmiyor. Diliyorum kurdu, kuşu, köpeği, kedisi hepsi buradan su içerek hem böbreklerini koruyacaklar hem yaz günü ölümle sonuçlanacak hastalıklar azalmış olacak. Ama şunu da söylemek istiyorum; her şeyi devletten beklemeyelim, lütfen herkes kapısının önüne bir kap su, bir kap yemek koysun. Hayvanlarımız susuz ve aç kalmasın" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ise "Malumunuz iklimimiz gereği yazları kurak zamanlar geçirebiliyoruz. Bu nedenle biz de sokak hayvanlarımızı düşünerek hayvan derneklerimizin de tavsiyesiyle otomatik su kapları yaptık. Mesire alanlarımızda park ve bahçelerimizde hayvanlarımızın su bulmakta zorlanacağı ve daha öncesinde tespit ettiğimiz yerlere otomatik su kapları yerleştirdik. Bu kaplarımızın özelliği aynı zamanda su israfının da önüne geçmesi, şebekeden akan su azaldıkça yerine taze su geliyor, böylece hem hayvanlarımızın taze su içmesini sağlıyoruz hem de suyun israfı önlüyoruz. Bu vesileyle de sokak hayvanlarımızın susuz kalmaması için bir çalışma yapmış olduk. Ben emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu konuda bizlere destek olan Hayvan Hakları Federasyonumuza da duyarlılıkları için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.