SİVAS'ta seyir halindeyken motor kısmından alev alan taksi, yangında kullanılamaz hale geldi. Taksideki yangın, cep telefonu ile görüntülendi.
Çarşıbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi'nde saat 00.30 sıralarında, sürücüsü öğrenilemeyen 58 T 1126 plakalı taksi, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler taksiyi sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, kısa sürede söndürüldü.
Taksinin kullanılamaz hale geldiği yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi cep telefonuya görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta Taksi Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?