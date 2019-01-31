Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Sivas'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

1 saat önce

Sivas'ta bir köyün muhtarı tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Sivas'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu, System.String[]
Sivas'ta bir köyün muhtarı tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar köyünde durumundan şüphelenilen Y.K. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 52 obje bulundu.

Gemerek ilçesinde bir köyün muhtarı olduğu belirlenen Y.K. "Kültür ve Tabiat Kanununa muhalefet" suçlamasıyla gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:30 Kaynak: AA

Şarkışla, Sivas, Güncel
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