Sivas'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu
1 saat önce
Sivas'ta bir köyün muhtarı tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Sivas
'ta bir köyün muhtarı tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Şarkışla
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar
köyünde durumundan şüphelenilen Y.K. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 52 obje bulundu. Gemerek
ilçesinde bir köyün muhtarı olduğu belirlenen Y.K. "Kültür ve Tabiat Kanununa muhalefet" suçlamasıyla gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:30 Kaynak: AA
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