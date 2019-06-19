Son Dakika Haberleri: Sivas'ta THM korosu konser verdi
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Sivas'ta THM korosu konser verdi

54 dakika önce

Sivas'ta Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu, "Türküler Bizi Söyler " adlı konser programı düzenledi.

Sivas'ta THM korosu konser verdi, System.String[]
Sivas'ta Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu, "Türküler Bizi Söyler " adlı konser programı düzenledi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki ses sanatçıları, solo ve koro halinde, çeşitli yörelerin türkülerini seslendirdi. Yoğun ilgi olan konserde ses sanatçılarının seslendirdiği türküleri beğeniyle dinleyen türküseverler, konser boyunca sanatçılara alkışlarla eşlik etti.
Konser programına konuk sanatçı olarak katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı tasavvuf sanatçısı Ömer Faruk Belviranlı, tasavvuf müziği ve ilahiler seslendirdi.
Konser sonrası İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca ve Kadıoğlu, Belviranlı'ya plaket ve çiçek takdim etti.
Konseri, Sivas Vali Yardımcıları Mustafa Yüksel Karadağ, Yeliz Yıldızhan, Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan ve çok sayıda vatandaş izledi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:22 Kaynak: AA
Kadıoğlu, Sivas, Güncel
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