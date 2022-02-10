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Sivas'ta tipi nedeniyle yolunu kaybedip arazide mahsur kalan besici kurtarıldı - Son Dakika

Sivas'ta tipi nedeniyle yolunu kaybedip arazide mahsur kalan besici kurtarıldı

10.02.2022 17:14
Sivas'ta tipi nedeniyle yolunu kaybedip arazide mahsur kalan besici kurtarıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kar ve tipi nedeniyle arazide mahsur kalan besici, Özel İdare ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kar ve tipi nedeniyle arazide mahsur kalan besici, Özel İdare ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Akçakışla köyünde yaşayan 53 yaşındaki Mehmet Özkan, köy dışında hayvanlarının bulunduğu ağıla gitmek için evinden çıktı.

Bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle bir süre sonra yolunu kaybeden Özkan'ın yardım istemesi üzerine jandarma, sağlık ve Özel İdare ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, iş makinelerinin de yardımıyla uzun uğraş sonucu arazide mahsur kalan Özkan'a ulaştı.

Köyde bekleyen ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sivas'ta tipi nedeniyle yolunu kaybedip arazide mahsur kalan besici kurtarıldı

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Jandarma, Şarkışla, Sivas, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta tipi nedeniyle yolunu kaybedip arazide mahsur kalan besici kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta tipi nedeniyle yolunu kaybedip arazide mahsur kalan besici kurtarıldı - Son Dakika
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