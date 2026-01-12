Sivas\'ta Tipi Sebebiyle Cenaze Nakli İçi Yol Açıldı

Sivas'ta etkili olan tipi sonrası köy yolunun kapanmasıyla köydeki cenazeyi almak için gitmeye çalışan nakil aracının yolunu iş makineleri açtı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli kar ve fırtına uyarısı bulunduğu Sivas'ın kırsal kesimlerinde tipi etkili oldu. Hayatı olumsuz etkileyen tipi ile birlikte bazı köylere araç ulaşımı sağlanamadı. Yoğun kar ve tipi nedeniyle Ulaş ilçesine bağlı Çevirme köyü yolu karla kaplandı. Köyde yaşayan vatandaşlar, cenazeyi sevk etmek için nakil aracı talep etti. Kapanan yolda ilerleyemeyen nakil aracı için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri seferber oldu. Karla kaplanan yol, iş makinesi operatörlerinin çabası sonucu açıldı. - SİVAS