Sivas'ta trafik kazası: 6 yaralı
1 saat önce
Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:20 Kaynak: İHA
'ın Gemerek
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kayseri
Sivas Karayolu Gemerek ilçe girişinde A. E.(32) yönetimindeki 58 ABH 302 plakalı otomobil ile Z. G. (33) yönetimindeki 58 RA 751 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan A. E. (32), M. K.(50), E.M. E.(3), B.B.U. (9), S.E. (22), D.K.(8) yaralandı. Yaralılara Gemerek Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ciddi olanlar Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
(İHA)
AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: 'Çaldılar' deyince ses CHP'den geliyor, demek ki bir şey var
Diyanet İşleri Başkanlığından Mursi kararı! 81 ilde gıyabi cenaze namazı kılınacak
Hayatını kaybeden Muhammed Mursi'nin son sözleri ortaya çıktı: Mezara gidecek sırlarım var
İsmail Küçükkaya, Yıldırım ile İmamoğlu arasındaki tarihi yayının detaylarını anlattı