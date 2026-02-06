Sivas\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 100 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram esrar, 102 sentetik ecza hap, 3 uyuşturucu hap ve 4 sahte 100 dolar ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.