Sivas'ta Yaya Kazada Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Sivas'ta Yaya Kazada Hayatını Kaybetti

04.01.2026 17:32
Sivas'ta taksi çarpan M.Ç. hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Sivas'ta taksinin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

A.R.A. (47) yönetimindeki 58 T 0118 plakalı taksi, Gültepe Mahallesi Toptancılar Kavşağı'nda yol kenarında yürüyen M.Ç'ye (43) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan M.Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

