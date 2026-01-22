Sivas\'ta Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Sivas'ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza saat gece saat 01.30 sıralarında Gülyurt Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Sivas İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nde görevli Halil Coşkun, yolun karşısına geçmek istediği esnada A.T. idaresindeki 58 ABA 460 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Coşkun, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Coşkun, kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS