Sivas'ta Yıldız Dağı'nda Kış Sporları Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Sivas'ta Yıldız Dağı'nda Kış Sporları Yoğunluğu

01.02.2026 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi'nde hafta sonu vatandaşlar kayak ve snowboard ile eğlendi.

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Merkeze 58 kilometre uzaklıkta bulunan bölgeye gelen vatandaşlar, kayak ve snowboard yaparak karın keyfini doyasıya çıkardı. 5'i profesyonel 7 pistin açık bulunduğu merkezde, bazı vatandaşlar kızakla kayarak zaman geçirdi.

Kayak merkezinde, 2 bin 551 ile 1636 metre uzunluğunda 2 telesiyej, 804 metre teleski, Dünya Kayak Federasyonu standartlarına uygun kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe, restoran ve 25 bungalov bulunuyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Hava Durumu, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sivas'ta Yıldız Dağı'nda Kış Sporları Yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
Rahatlığa bak Vatandaşların gözü önünde balyozu vurup kaçtılar Rahatlığa bak! Vatandaşların gözü önünde balyozu vurup kaçtılar
Meydan savaşı gibi Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak

16:40
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek’in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum
15:45
Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım
Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım
15:23
Trump, Epstein’ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu
15:05
Fatih Ürek’e son veda Kardeşi tabutuna yaslanıp gözyaşlarına boğuldu
Fatih Ürek'e son veda! Kardeşi tabutuna yaslanıp gözyaşlarına boğuldu
15:01
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
14:24
Biri 44 diğeri 23 yaşında Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 17:05:03. #7.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta Yıldız Dağı'nda Kış Sporları Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.