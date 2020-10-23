Sivas Tarım ve Orman Müdürü Yıldız Suşehri'nde mezbahaneyi inceledi - Son Dakika

Sivas Tarım ve Orman Müdürü Yıldız Suşehri'nde mezbahaneyi inceledi

23.10.2020 15:17
Sivas Tarım ve Orman Müdürü Yıldız Suşehri'nde mezbahaneyi inceledi, System.String[]

Sivas Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Suşehri ilçesinde faaliyete başlayan belediye mezbahanesini inceledi.

Sivas Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Suşehri ilçesinde faaliyete başlayan belediye mezbahanesini inceledi.

Suşehri Belediye Başkanlığı tarafından kısa süre önce hizmete sunulan mezbahane binası ve canlı hayvan satış alanında incelemelerde bulunan Yıldız, tesis hakkında Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'den bilgi aldı.

Suşehri'ne ve bölge ilçelerine yakışır bir mezbahane yapıldığını belirten Yıldız, "Tüm teçhizatlarıyla süper bir mezbahane olmuş. Özellikle kesim ünitesi, diğer makine aksamları ve soğuk havalarıyla harika bir tesis olduğunu gördük. Suşehri'nde ve bölge ilçelerimizde böyle bir tesis eksikliği olduğu aşikardı. Böyle bir tesisi ilçeye kazandırmasında büyük emeği olan belediye başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

Yıldız, evrakların hazırlanarak tesis için gerekli ruhsat başvurusunun yapılmasını istedi.

Yıldız ve beraberindekiler daha sonra, mezbahane ile aynı kompleksteki canlı hayvan pazar alanında da incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, her iki tesisin 32 bin metrekare alan üzerine inşa edildiğini, bölgeye güzel bir eser bırakmanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

Yüksel ve Yıldız'ın temaslarında hazır bulunan 24. Dönem AK Parti Sivas Milletvekili Ali Turan ise tesisin çok güzel olduğunu belirtti.

Seyit Yıldız, Suşehri, Tarım, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas Tarım ve Orman Müdürü Yıldız Suşehri'nde mezbahaneyi inceledi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Neslihan Atagül, arasının açık olduğu Burak Özçivit'le ilgili soruya ateş püskürdü Son dakika: Meclis'e sunulacak vergi yapılandırması teklifi neleri kapsayacak? AK Partili isim tek tek açıkladı Son Dakika! Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağını kullanan pilotaj öğrencisi hayatını kaybetti Köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı! Sırtına tırmandı, pantolonunu indirdi Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki pandemi toplantısına çağrılmayan İmamoğlu'yla görüşecek Ermeni komutan cepheden kaçan askerlerini ikna etmeye çalıştı: Görevinize devam edin
Galatasaray'da Feghouli ve Linnes, Erzurumspor maçının kadrosunda yer almadı Galatasaray'da Feghouli ve Linnes, Erzurumspor maçının kadrosunda yer almadı         
14:47
G.Saray Falcao'yu satarsa, bonservisinin yüzde 60'ı Monaco'ya verilecek G.Saray Falcao'yu satarsa, bonservisinin yüzde 60'ı Monaco'ya verilecek         
14:35
6 ay sonra ortaya çıktı! Annesini korumak isteyen çocuğa işkence edip diri diri yakmışlar 6 ay sonra ortaya çıktı! Annesini korumak isteyen çocuğa işkence edip diri diri yakmışlar         
14:29
Erdoğan'dan Erdoğan'dan "Artan korona vakaları sonrası yeni tedbirler gelecek mi?" sorusuna yanıt         
14:10
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinop'ta S-400'lerin test edildiğini doğruladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinop'ta S-400'lerin test edildiğini doğruladı         
14:03
İstanbul'daki toplantıya çağrılmayan İmamoğlu suskunluğunu bozdu: Büyük nezaketsizlik İstanbul'daki toplantıya çağrılmayan İmamoğlu suskunluğunu bozdu: Büyük nezaketsizlik         
13:52
3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu 3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu         
12:04
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından İstanbul'da uzun test kuyrukları oluştu Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından İstanbul'da uzun test kuyrukları oluştu         
11:12
Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu         
10:44
Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor         
10:35
İstanbul'daki filyasyon ekipleri anlattı: Aşure dağıtan bir teyze, 18 kişilik apartmanın izolasyona alınmasına neden oldu İstanbul'daki filyasyon ekipleri anlattı: Aşure dağıtan bir teyze, 18 kişilik apartmanın izolasyona alınmasına neden oldu         
10:12
Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Lübnanlı Ramadan, çocuklarıyla huzur içinde yaşamak istiyor Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Lübnanlı Ramadan, çocuklarıyla huzur içinde yaşamak istiyor         
09:28
İki kardeşin ürettiği kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi: 70 il ve 5 ülkeye satıyorlar İki kardeşin ürettiği kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi: 70 il ve 5 ülkeye satıyorlar         
09:27
Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti         
08:38
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim         
22:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 15:22:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas Tarım ve Orman Müdürü Yıldız Suşehri'nde mezbahaneyi inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei