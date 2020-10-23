Sivas Tarım ve Orman Müdürü Yıldız Suşehri'nde mezbahaneyi inceledi - Son Dakika

Sivas Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Suşehri ilçesinde faaliyete başlayan belediye mezbahanesini inceledi.

Suşehri Belediye Başkanlığı tarafından kısa süre önce hizmete sunulan mezbahane binası ve canlı hayvan satış alanında incelemelerde bulunan Yıldız, tesis hakkında Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'den bilgi aldı.

Suşehri'ne ve bölge ilçelerine yakışır bir mezbahane yapıldığını belirten Yıldız, "Tüm teçhizatlarıyla süper bir mezbahane olmuş. Özellikle kesim ünitesi, diğer makine aksamları ve soğuk havalarıyla harika bir tesis olduğunu gördük. Suşehri'nde ve bölge ilçelerimizde böyle bir tesis eksikliği olduğu aşikardı. Böyle bir tesisi ilçeye kazandırmasında büyük emeği olan belediye başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

Yıldız, evrakların hazırlanarak tesis için gerekli ruhsat başvurusunun yapılmasını istedi.

Yıldız ve beraberindekiler daha sonra, mezbahane ile aynı kompleksteki canlı hayvan pazar alanında da incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, her iki tesisin 32 bin metrekare alan üzerine inşa edildiğini, bölgeye güzel bir eser bırakmanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

Yüksel ve Yıldız'ın temaslarında hazır bulunan 24. Dönem AK Parti Sivas Milletvekili Ali Turan ise tesisin çok güzel olduğunu belirtti.