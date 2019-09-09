Sivas TSO Başkanı Eken'den AA'ya ziyaret
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Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mustafa Eken, Anadolu Ajansı (AA) Sivas Bürosu'nu ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:42 Kaynak: AA
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mustafa Eken, Anadolu Ajansı (AA) Sivas Bürosu'nu ziyaret etti.
Eken, ziyarette, odanın çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Orta Anadolu Ekonomi Forumu'nun güzel geçtiğini belirten Eken, forumda iş adamlarının katılımıyla güzel bir paylaşım yaşandığını ifade etti.
Sivas Büro Sorumlusu Başmuhabir Önder Felek de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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