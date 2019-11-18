Sivas Valisi Ayhan din görevlileriyle buluştu

Sivas Valisi Salih Ayhan, "Sivas İl Müftülüğü Aylık Personel Toplantısı"nda, merkez ve köylerde görev yapan imam hatip, müezzin ve Kur'an kursu öğreticileriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Ayhan, medeniyet değerleriyle bağı zayıflayan bir toplumun varlığını sürdürmesinin imkansız olduğunu belirtti.

"Din, ilim, ahlak ve adalet bizi millet olarak ayakta tutan taşıyıcı sütunlardır." ifadelerini kullanan Ayhan, öğretmenler, akademisyenler ve din görevlilerinin toplumun mimarları olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin eğitim ile toplumun kılcal damarlarına ulaştığını, akademisyenlerin toplumda bilimsel bakış açısı oluşturduğunu, din görevlilerinin ise o toplumun manevi iklimine büyük katkı sunduğunu vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Sizler her bir köyde, her bir mahallede en ücra köşelerde görev yapan nadir meslek gruplarındansınız. Bu yüzden sizden beklentimiz çok yüksek. Sizler gönüllerin fatihi olmalısınız. Mihrap, minber, kürsü, irşat ve tebliğ sizlere emanettir. Cami içinde, cami dışında, mahallemizde, şehrimizde bu önderliğinizi yerine getirmek zorundasınız. Mahallelerdeki mağdurlar, aileler arasındaki sorunlar, gençlerin yaşadığı sıkıntı ve bunalımlar, herkesten önce o mahallenin din görevlisinin meşguliyet alanına girer. Sizlerden millete öncülük, rehberlik etmenizi bekliyoruz, insanların derdi, sıkıntısı ve sevinciyle hemhal olmanızı istiyoruz. Bu yönde yapacağınız çalışmalarda bizler de sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Köyünüzde mahallenizde olan düğün, cenaze, hasta ziyareti gibi sosyal etkinliklerde orada bulunmanızı bekliyoruz."

Din görevlilerinin toplumsal sorumluluğunun da büyük olduğuna değinen Vali Ayhan, "Bunu biz yapmazsak toplumda 'irşat ediyorum' diye kendine menfaat sağlayan menfaat şebekeleri oluşuyor. FETÖ ve DEAŞ gibi yapıların topluma sirayet edebilmesinin nedeni manevi boşlukların ilgili kurumlarımız tarafından doldurulamamasıdır. Şayet gençler, yaşadıkları savrulmaların çözümünü hemen yanı başındaki camide değil de başka yerlerde arıyorsa, ortada yanlış giden bir şey var demektir. Özellikle gençlerimize yönelik projeler yürütmenizi istiyorum." açıklamasında bulundu.

Toplantıya Sivas Müftüsü Yusuf Akkuş da katıldı.