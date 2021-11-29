Sivas Valisi Ayhan: "(İmranlı Belediye Başkanı) Murat Açıl'ı maalesef kaybettik, 2 yaralının durumu ağır" - Son Dakika

Sivas Valisi Ayhan: "(İmranlı Belediye Başkanı) Murat Açıl'ı maalesef kaybettik, 2 yaralının durumu ağır"
29.11.2021 14:44
Sivas Valisi Salih Ayhan'ın açıklaması Ağlayan vatandaşlar Sivas Valisi Salih Ayhan'ın vatandaşlarla konuşması İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın arşiv görüntüleri SİVAS - Sivas Valisi Salih Ayhan, aralarında İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın da bulunduğu kaza ile ilgili...
Sivas Valisi Salih Ayhan'ın açıklaması
Ağlayan vatandaşlar
Sivas Valisi Salih Ayhan'ın vatandaşlarla konuşması
İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın arşiv görüntüleri SİVAS - Sivas Valisi Salih Ayhan, aralarında İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın da bulunduğu kaza ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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