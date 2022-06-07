Sivas'ta sel ulaşımda aksamalara neden oldu - Son Dakika
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Sivas'ta sel ulaşımda aksamalara neden oldu

07.06.2022 23:11

Sivas'ta sel ulaşımda aksamalara neden oldu Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, selden etkilenen Gemerek ilçesinde incelemelerde bulunuyor.

Sivas'ta sel ulaşımda aksamalara neden oldu

SİVAS - Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, selden etkilenen Gemerek ilçesinde incelemelerde bulunuyor.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağmur hayatı felç etti. Sivas- Kayseri Karayolu Yeniçubuk mevkisinde sel suları ve yolda meydana gelen heyelan sonucu yol araç ulaşımına tamamen kapandı. İlçe merkezinde bazı evlerin zemin katlarını su bastı. Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şahin yol açma çalışmalarını ve selden etkilenen yerleri yerinde denetledi. Çok sayıda iş makinesi kapanan yolun yeniden açılması için başlattıkları çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas'ta sel ulaşımda aksamalara neden oldu
Sivas'ta sel ulaşımda aksamalara neden oldu
Sivas'ta sel ulaşımda aksamalara neden oldu
Sivas'ta sel ulaşımda aksamalara neden oldu
Sivas'ta sel ulaşımda aksamalara neden oldu
Sivas'ta sel ulaşımda aksamalara neden oldu
Sivas'ta sel ulaşımda aksamalara neden oldu
Sivas'ta sel ulaşımda aksamalara neden oldu
Sivas'ta sel ulaşımda aksamalara neden oldu
Sivas'ta sel ulaşımda aksamalara neden oldu
Sivas'ta sel ulaşımda aksamalara neden oldu
Sivas'ta sel ulaşımda aksamalara neden oldu
Sivas'ta sel ulaşımda aksamalara neden oldu

YORUMLAR
500
Sivas-Kayseri karayolu sel nedeniyle araç ulaşımına kapandı Sivas-Kayseri karayolu sel nedeniyle araç ulaşımına kapandı Sivas-Kayseri kara yolunda sel nedeniyle ulaşım sağlanamıyor Sivas-Kayseri kara yolunda sel nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta sel ulaşımda aksamalara neden oldu - Son Dakika

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