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Sivas ve Kırıkkale'de kar hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Sivas ve Kırıkkale'de kar hayatı olumsuz etkiledi

26.01.2022 09:36
Sivas ve Kırıkkale'de kar hayatı olumsuz etkiledi

Sivas ve Kırıkkale'de kar hayatı olumsuz etkiledi.

Sivas ve Kırıkkale'de kar hayatı olumsuz etkiledi.

Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 1031 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolların açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Yol açma çalışmasında, hastalık, doğum ve ölüm gibi olaylara öncelik veriliyor.

Bu arada, il merkezindeki yoğun yağışın ardından belediye ekipleri de kar temizleme çalışması yaptı.

Kırıkkale Valiliğince yapılan açıklamada ise İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli personelin 3 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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Kırıkkale, Sivas, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas ve Kırıkkale'de kar hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika


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