Sivas Ziraat Odası genel sekreteri saldırıda ağır yaralandı - Son Dakika
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Sivas Ziraat Odası genel sekreteri saldırıda ağır yaralandı

26.01.2023 13:40
Sivas Ziraat Odası genel sekreteri saldırıda ağır yaralandı

SİVAS Ziraat Odası Genel Sekreteri Bekir Yıldız (49), evinin önünde otomobiline binerken, kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.

SİVAS Ziraat Odası Genel Sekreteri Bekir Yıldız (49), evinin önünde otomobiline binerken, kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Kafatasında kırıklar oluşan ve ameliyata alınan Yıldız'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay, saat 08.30 sıralarında Yiğitler Mahallesi Oğuzlar Parkı yakınlarında yaşandı. Sivas Ziraat Odası Genel Sekreteri Bekir Yıldız evinden çıkıp arabasına binerken kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Aracında uzun süre darbedilen Yıldız, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzene gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan, kafatasında kırıklar oluşan Bekir Yıldız ameliyata alındı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, saldırıyı kınayarak, "Odanın seçim sürecine girdiği dönemde genel seklerimize yapılan saldırı bizleri derinden yaraladı. Suçluların bir an önce bulunarak adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz. Görevini layığıyla yapan Bekir Yıldız kardeşime acil şifalar diliyorum" dedi.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Sivas Ziraat Odası genel sekreteri saldırıda ağır yaralandı - Son Dakika

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