Sivaslıların kelle sevgisi engel tanımıyor - Son Dakika

Sivaslıların kelle sevgisi engel tanımıyor

17.12.2020 11:47

Sivaslıların kelle sevgisi engel tanımıyor Bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen kelle, Sivaslıların salgın hastalıklara karşı vazgeçilmezleri arasında Bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen kelle, Sivaslıların salgın hastalıklara karşı vazgeçilmezleri arasında.

Sivaslıların kelle sevgisi engel tanımıyor

Bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen kelle, Sivaslıların salgın hastalıklara karşı vazgeçilmezleri arasında

SİVAS - Bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen kelle, Sivaslıların salgın hastalıklara karşı vazgeçilmezleri arasında.

Dünyayı etkisine altına alan Covid-19 salgını vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Sivas'ta vatandaşlarsa Covid-19'a karşı bağışıklığı güçlendirdiğini düşündükleri kelle yiyerek kendilerini koruyor. Maharetli ustaların ellerinde temizlenen kuzu ve koyun kelleleri, yaklaşık 18 saat ateş değmeden pişirilerek tüketime hazır hale geliyor. Kentte hizmet veren kelleciler, pandemi sürecinde alınan tedbirler nedeniyle müşterilerine paket servisle hizmet etmeye devam ediyor.

Kelleci Muammer Kantar, kellenin 17-18 saat ateş görmeden fırında kalarak piştiğini belirterek, "Kelle 17-18 saat fırının içinde kalır ve ateş görmeden pişer. Kelle serin havayı sevdiği içinde sabah 5'te başlar saat 9'da biter. 4-5 saatlik bir satış mevzusu vardır. 5 saat içerisinde gelip kellenizi almanız lazımdır. Kelle eti bağışıklık sistemi için mükemmel bir yiyecektir. Tok tutar bu özelliği de faydalıdır. Kelle etinin faydası çoktur. Kitaplarda yazana göre zihin açma özelliği de vardır. Zaten gözü ayrı bir lezzet, dili ayrı bir lezzet, yanak eti ayrı bir lezzet olduğu için halk arasında tercih edilen bir yiyecektir. Pandemi sürecinde yiyecek sektörü olduğu için çok etkilemiyor çünkü vatandaşlar tercih ediyor" dedi.

"Yurt dışına bile gönderiyoruz"

Kantar, Türkiye'nin her yerine kelle gönderdiklerini belirterek "Talep çok. Dükkanda yeme işi yasak olduğu içinde paket servis olarak hizmet sunuyoruz. Kuzu kellesinin fiyatı 30 TL, koyun kellesinin fiyatı ise 35 TL. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz, İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep, Diyarbakır, bazen yurt dışına bile gönderiyoruz. Mesela Almanya'ya şokladıktan sonra götüren oluyor. Kellenin tadını aldıktan sonra Türkiye'nin neresinde olursanız olun, yurt içi ya da yurt dışında olun sırf kelle yemek için özellikle damak zevkinden dolayı gelip kelle yiyip gidiyor. Sırf kelle yemek için adam İstanbul'dan İzmir'den akşam biniyor, sabah iniyor ardından akşam geri dönüyor" şeklinde konuştu.

"Yoğun talep var"

Yurt dışında yaşayan vatandaşların ülkelerine döndükleri zaman satışların arttığını söyleyen Kantar, "Gurbetçilerimiz Sivas'a geldiği zaman kelle patlaması oluyor. Kelleye muhteşem derecede ihtiyaç duydukları için müthiş derece de kelle satılır. Normal gün 50 tane satıyorsan gurbetçiler geldiği zaman bu sayı 100'e çıkar. Onun için gurbetçilerin çok tercih ettiği bir yiyecektir. Şu anda günde ortalama 75- 80 tane kelle satıyoruz. Tabi bu arada diğer arkadaşlar da olduğu için Sivas'ta günlük 300-400 tane tüketilir" dedi.

İş yerinde yemek için kelle almaya gelen Onur Soğancıoğlu, "Kellerimizi aldık her zaman ki gibi. Burada yiyemiyoruz malum korona sürecinden dolayı. İş yerimize alıp götürüp orada yiyeceğiz. Bir sürü hastalığa deva olacağını düşünüyorum. Bizim de zaten Sivas'ımızın genel bir kültürüdür. Herkese tavsiye ediyoruz" dedi.

Sivaslıların kelle sevgisi engel tanımıyor
Sivaslıların kelle sevgisi engel tanımıyor
Sivaslıların kelle sevgisi engel tanımıyor
Sivaslıların kelle sevgisi engel tanımıyor

Koronavirüs, Türkiye, Sivas, Kuzu, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Sivaslıların kelle sevgisi engel tanımıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ali Koç Samandıra'da sahaya indi ve futbolcuları fırçaladı İki ayda 92 kişi hayatını kaybetti! Yasak olmasına rağmen internetten etil alkol satışı devam ediyor İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 468,7 liradan işlem görüyor Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi Mesut Özil, 50 bin kişiye yemek yardımında bulunacak Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş Öterken bayılan Denizli horozu için 25 bin lira değerinde otomobil teklif edildi
Son Dakika! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Yürüttüğümüz aşı projesi sayısına göre ABD ve Çin'in ardından 3. ülkeyiz Son Dakika! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Yürüttüğümüz aşı projesi sayısına göre ABD ve Çin'in ardından 3. ülkeyiz         
11:39
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yaptırımlar ben ve üç arkadaşımı ilgilendiriyor, projelerimizi değil Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yaptırımlar ben ve üç arkadaşımı ilgilendiriyor, projelerimizi değil         
11:21
Türkiye, Sinovac ve BioNTech'ten sonra, Oxford aşısıyla ilgili girişimlere başladı Türkiye, Sinovac ve BioNTech'ten sonra, Oxford aşısıyla ilgili girişimlere başladı         
10:52
Fiyat artışının önüne geçmek için arpa, buğday ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı Fiyat artışının önüne geçmek için arpa, buğday ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı         
10:35
İki ailenin silahlı kavgası kamerada! Jandarma tarafları zor ayırdı İki ailenin silahlı kavgası kamerada! Jandarma tarafları zor ayırdı         
10:24
Kendisiyle ilgilenmediğini iddia ettiği doktora dehşeti yaşattı! Bıçaklı saldırı girişimi kamerada Kendisiyle ilgilenmediğini iddia ettiği doktora dehşeti yaşattı! Bıçaklı saldırı girişimi kamerada         
09:57
Mersin'in Tarsus ilçesindeki gizemli ev, definecilerin yeni adresi oldu Mersin'in Tarsus ilçesindeki gizemli ev, definecilerin yeni adresi oldu         
09:47
Kerem Tunçeri'nin attığı mesajları ifşa eden Hande Taşkın'ın 3 yıla kadar hapsi istendi Kerem Tunçeri'nin attığı mesajları ifşa eden Hande Taşkın'ın 3 yıla kadar hapsi istendi         
09:18
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Koronavirüs meslek hastalığı oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Koronavirüs meslek hastalığı oluyor         
07:53
Üniversiteler için Üniversiteler için "Fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında işlem başlatılıyor         
07:50
Hırsız kadın önce büfe sahibini soydu, sonra kendi soyundu Hırsız kadın önce büfe sahibini soydu, sonra kendi soyundu         
00:08
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek         
21:30
Ambulans kazasında üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti Ambulans kazasında üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti         
20:04
Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı         
19:45
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı         
19:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 11:57:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivaslıların kelle sevgisi engel tanımıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei