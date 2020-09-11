Sivasspor, Alanyaspor maçına hazır

Süper Lig 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında yarın sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

Süper Lig 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında yarın sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Süper Lig'de yeni sezona yarın oynayacağı Alanyaspor maçı ile merhaba diyecek Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Antrenmanın ardından kırmızı-beyazlı ekip Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Sivasspor ile Alanyaspor, 12 Eylül 2020 Cumartesi günü saat 17.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ali Palabıyık görev yapacak. (Oğuzhan Sarzep/İHA)

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