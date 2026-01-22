Sivasspor Amed Maçına Kar Yağışı Altında Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında 25 Ocak Pazar günü Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yoğun kar yağışı altında gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale oyunla tamamladı.
Yiğidolar, Amed maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - SİVAS
