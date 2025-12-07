Sivasspor Beklemediği Mağlubiyeti Aldı - Son Dakika
Sivasspor Beklemediği Mağlubiyeti Aldı

07.12.2025 22:13
Sivasspor, İstanbulspor'a 2-1 mağlup oldu; Teknik Direktör Altıparmak eksiklikleri kabul etti.

Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, İstanbulspor karşısında beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, iki takım için de önemli ve zor bir karşılaşma olduğunu belirterek, "Özellikle alt sıralardan kurtulmak adına kritik öneme sahipti. Kazanmış olduğumuz takdirde play-off hattına yaklaşarak alt sıralarla ilişkimizi kesecektik. İlk devrede mükemmele yakın bir şekilde oynadık diyebilirim. Öne geçtik, gol dışında da girdiğimiz pozisyonlar oldu ve rakibe pek şans tanımadık. Maçın ikinci yarısında da pozisyonlar bulduk. Badji sakatlık yaşadığı için değiştirmek zorunda kaldık. Rakibin devrenin ilk dakikalarında yapmaya çalıştığı baskıyı da kırdık. Futbolda hep kırılma anları vardır. Havanın da azizliğinden dolayı kalecimizin topu elinden kaçırdığı pozisyonda golü yedik. Rakibin beraberliği sağladıktan sonra doğal olarak oyun iştahı arttı. İstediğimiz ara toplarını bir türlü atamadık. Karambolden yediğimiz ikinci golden sonra yenik duruma düştük. Burada istemediğimiz ve beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Gerçekten iyi ve tecrübeli bir takımız. Bazı mevkilerde eksikliklerimizin olduğunu kabul ediyorum. Bu eksiklikleri kapatacak kapasiteye sahibiz fakat bugün bunu gerçekleştiremedik. Buraya gelen taraftarlarımıza galibiyet armağan edemediğimiz için üzgünüz. Lig devam ediyor ve bizim çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bu oyuncu kadrosuyla oynayacağız ve bulunduğumuz bu durumdan çıkacağız. Bu sebeple oyuncularımızla birlikte daha fazla çalışmamız gerekiyor. İstanbulspor'u da tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

