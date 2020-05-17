Sivasspor'da kaleciler çalıştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen aranın ardından toplanan Demir Grup Sivasspor'da kaleciler, belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde bir çalışma gerçekleştirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen aranın ardından toplanan Demir Grup Sivasspor'da kaleciler, belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde bir çalışma gerçekleştirdi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekipte futbolculara teknik direktör Rıza Çalımbay tarafından izin verilirken, kaleciler ise idman yaptı. Basına kapalı olarak kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanda kaleciler Mamadou Samassa, Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım ve Muhammet Can Tuncer kaleci antrenörü Cengiz Birgen nezaretinde çalıştı. Kırmızı-beyazlı ekibin yarın iki grup halinde antrenmanlarını sürdüreceği belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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