Son Dakika Haberleri: Sivasspor, Ganalı Isaac Cofie'yi transfer etti
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Sivasspor, Ganalı Isaac Cofie'yi transfer etti

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Ganalı orta saha oyuncusu Isaac Cofie'yi renklerine bağladı.

Sivasspor, Ganalı Isaac Cofie'yi transfer etti, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Ganalı orta saha oyuncusu Isaac Cofie'yi renklerine bağladı.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, Isaac Cofie'yle Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Orta sahada görev yapan 27 yaşındaki Cofie, son olarak İspanya'nın Sporting Gijon takımının formasını giydi.
Mecnun Otyakmaz, Sivasspor, İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:31 Kaynak: AA
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