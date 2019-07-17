Sivasspor, Ganalı Isaac Cofie'yi transfer etti
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Ganalı orta saha oyuncusu Isaac Cofie'yi renklerine bağladı.
Spor Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:31 Kaynak: AA
Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor
, Ganalı orta saha oyuncusu Isaac Cofie'yi renklerine bağladı.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, Isaac Cofie'yle Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz
'ın İstanbul
'daki ofisinde 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Orta sahada görev yapan 27 yaşındaki Cofie, son olarak İspanya
'nın Sporting Gijon
takımının formasını giydi.
İstanbul için korkutan deprem senaryosu Galatasaray'ın yeni transferi Jean Michael Seri İstanbul'a geliyor Sevgilisini yakın dostuna kaptıran Serenay Aktaş aşka küstü İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın! Depo kısa sürede alevlere teslim oldu