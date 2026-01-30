Sivasspor, Jonathan Okoronkwo'yu Transfer Etti - Son Dakika
Spor

Sivasspor, Jonathan Okoronkwo'yu Transfer Etti

Sivasspor, Jonathan Okoronkwo\'yu Transfer Etti
30.01.2026 17:40
Özbelsan Sivasspor, forvet Jonathan Okoronkwo ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Özbelsan Sivasspor, 22 yaşındaki forvet oyuncusu Jonathan Okoronkwo ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sivas'a gelen Okoronkwo, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde, Kulüp Başkanı Burak Özçoban'ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

13 Eylül 2003 tarihinde Nijerya'da dünyaya gelen Jonathan Okoronkwo, futbola IK Sirius altyapısında başladı. Kariyerinde sırasıyla Botev Plovdiv, Krasnodar, Arsenal Tula ve son olarak Hatayspor formalarını giydi.

Profesyonel kariyerinde bugüne kadar 80 resmi karşılaşmada görev alan Okoronkwo, bu müsabakalarda 23 gol kaydetti. - SİVAS

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor, Jonathan Okoronkwo'yu Transfer Etti - Son Dakika

SON DAKİKA: Sivasspor, Jonathan Okoronkwo'yu Transfer Etti - Son Dakika
