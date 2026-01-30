Sivasspor Pendikspor\'a Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında 1 Şubat Pazar günü Pendikspor'u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Kulüp tesislerinde Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı taktik oyun ile tamamladı.
Yiğidolar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürecek. - SİVAS
