Sivasspor'un Giresun kafilesi belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Sivasspor'un Giresun kafilesi belli oldu

31.03.2022 14:30
Sivasspor'un Giresun kafilesi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Giresunspor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'un Giresun kafilesi belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Giresunspor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'un Giresun kafilesi belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor cumartesi günü deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlıların Giresun kafilesi belli oldu. Sivasspor'un Giresunspor maçı kamp kadrosu şu şekilde:

" Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Ahmet Oğuz, Goutas, Özkan Yiğiter, Hakan Arslan, Jorge Felix, Isaac Cofie, Erdoğan Yeşilyurt, Sefa Yılmaz, Kerem Atakan Kesgin, Pedro Henrique, Max Gradel, Fayçal Fajr, Fredrik Ulvestad, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode."

(Oğuzhan Sarzep-İHA)

Sivasspor'un Giresun kafilesi belli oldu

YORUMLAR
500
Sivasspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Sivasspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Giresunspor - Sivasspor maçında Arda Kardeşler düdük çalacak Giresunspor - Sivasspor maçında Arda Kardeşler düdük çalacak

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Sivasspor, Giresun, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivasspor'un Giresun kafilesi belli oldu - Son Dakika


Son Dakika
14:35 Farruh köyünün kontrolü Rus ordusuna geçti!
14:35 Erdoğan'dan asgari ücrete temmuz zammına kapıları kapattı: Yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam!
14:27 Karamollaoğlu'nun Erbakan hakkında söylediklerine Erdoğan tepki gösterdi: Böyle bir saçmalık olur mu?
14:27 Güney Osetya Cumhuriyeti'nde Rusya'ya katılmak için referandum hazırlığı! Gürcistan: Kabul edilemez
14:26 Yılmaz Vural teknik direktörlük koltuğunu Tuncay Şanlı'ya kaptırdı!
14:23 Son dakika! Erdoğan açıkladı, vatandaşın eti ucuza yemesi için çalışmalar başlıyor!
14:18 Demet Akalın'dan Ramazan önerisi: TV'de hocalara para vereceğinize fakir fukaraya dağıtın
14:18 Cem Yılmaz eski eşi Ahu Yağtu'ya açtığı nafaka davasını kazandı! Artık daha az ödeyecek
14:05 "Ukrayna'da Rus askerleriyle savaşıyoruz" diyen Çeçen lideri Kadirov'un Rusya'da olduğu iddia edildi!
14:01 2 dadı için 60 bin TL ödeyen Alişan: 3. çocuk yok, ekonomik daralmaya gidiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 14:44:05. #1.12#
SON DAKİKA: Sivasspor'un Giresun kafilesi belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement