Sivasspor'un resmi sitesi hacklendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivasspor'un resmi sitesi hacklendi - Son Dakika

Sivasspor'un resmi sitesi hacklendi

6 saat önce

DG Sivasspor'un resmi internet sitesi www.sivasspor.org.tr, Fenerbahçe ile oynanan maçın ardından hacklendi.

Sivasspor'un resmi sitesi hacklendi, System.String[]

DG Sivasspor'un resmi internet sitesi www.sivasspor.org.tr, Fenerbahçe ile oynanan maçın ardından hacklendi.

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Mücadele Sivasspor'un 3-1 üstülüğü ile sona erdi. Maçın ardından Sivasspor'un resmi internet sitesi hacklendi. Yaşanan hack olayının ardından bir süre siteye ulaşım sağlanamadı. Site daha sonra normal haline döndü.

Siteye ulaşmaya çalışanların karşılaştıkları ilginç uyarı ise Sivassporlular tarafından tepkiyle karşılandı.

(İHA)

Fenerbahçe, Sivasspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 10:05 Kaynak: İHA
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