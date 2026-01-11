Sivasspor'un Üzücü Mağlubiyeti - Son Dakika
Sivasspor'un Üzücü Mağlubiyeti

Sivasspor'un Üzücü Mağlubiyeti
11.01.2026 20:16
Sivasspor, Erzurumspor'a 2-0 yenildi. Yardımcı antrenör Otyakmaz, kırmızı kartın dengeleri bozduğunu belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Erzurumspor FK'ye 2-0 yenilen Özbelsan Sivasspor'da yardımcı antrenör Evren Otyakmaz, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Otyakmaz, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, hak etmedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını ifade etti.

Maçın ikinci yarısında daha baskılı ve topa sahip olmaya çalışan bir Sivasspor olduğunu vurgulayan Otyakmaz, "Gerçekten üzgünüz, önümüzdeki Bodrum FK maçına hazırlanıp yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Oyuncularının gördüğü kırmızı karttan sonra takımda dengelerin bozulduğunu belirten Otyakmaz, "Maç özelinde konuşursak, ilk yarıda daha dengeli bir oyun vardı. İkinci yarı ise 10 kişi kaldıktan sonra dengeler bozuldu." ifadelerini kullandı.

Sivasspor'un büyük bir camia olduğunu anlatan Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Geçen sezon bazı sıkıntılar yaşadık ve küme düştük. Bu anlamda toparlanma süreci halen devam ediyor. Kulüplerde hızlı değişimler, negatif anlamda hızlı çöküşlere sebebiyet verebiliyor. Bu süreci atlatmaya çalışıyoruz, herkesten anlayış ve sabır bekliyoruz. Yönetim, teknik heyet ve futbolcular ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Sivasspor kazanmak zorunda, özellikle de iç sahada kazanmak zorunda. Bugün için konuşacak olursak dramatik bir maç oldu bizim adımıza."

Otyakmaz, transfer yasağının kaldırılması için yönetim kurulunun çalışmalarına devam ettiğini ve hafta içi bir açıklama yapılacağını sözlerine ekledi.

Erzurumspor cephesi

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta ise ikinci yarıya galibiyetle başladıklarını söyledi.

Ligde son iki müsabakayı kazanan takım olarak, aynı oyun, mücadele ve disiplinle ikinci yarıya başlamak istediklerini belirten Özbalta, "İkinci yarıda herkesin daha da zorlanacağı, telafisi olmayan müsabakalar olacak. Herkes birbiriyle oynayacak ve sonraki maçlarına bakacak." dedi.

Karşılaşmanın her iki takım için önemine dikkati çeken Özbalta, "Sivasspor alt sıralardan kurtulmak isteyen bir noktadaydı. Bizler de play-off hattının içinde kalmak, daha yukarıya tırmanmak ve gelecek hafta oynayacağımız Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesi galibiyet serisine devam etmek istiyorduk." diye konuştu.

Özbalta, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kırmızı karta kadar ortada olan bir oyun vardı ve kırmızı karttan sonra bulduğumuz gol vardı. 10 kişi kalan Sivasspor takımı iyi bir direnç gösterdi ve iyi mücadele ettiler. Bizim yarı sahamızda biraz daha fazla zaman geçirdiler. Gol pozisyonu anlamında üretemediler ve bizim liglerimizde 10 kişi kalmak kolay olmuyor. O süreçte yakaladığımız pozisyonlarda daha doğru karar verebilseydik belki o zaman müsabakayı kopartabilirdik. Son dakikalarda gelen çok da güzel bir gol maçı tamamen bitirdi."

Ligin 21. haftasında oynayacakları Amed Sportif Faaliyetler maçına odaklandıklarını vurgulayan Özbalta, "Güzel bir müsabaka oldu, 3 puan alarak yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

