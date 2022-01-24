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Siverek Belediyesi hasta çocuklar için seferber oldu - Son Dakika

Siverek Belediyesi hasta çocuklar için seferber oldu

24.01.2022 11:53
Siverek Belediyesi hasta çocuklar için seferber oldu

Siverek Belediyesi, yoğun kar ve tipi nedeniyle kent merkezine ulaşamayan anne ve çocuklarını hastaneye ulaştırdı.

Siverek Belediyesi, yoğun kar ve tipi nedeniyle kent merkezine ulaşamayan anne ve çocuklarını hastaneye ulaştırdı.

Kırsal Ergen Mahallesi'nde rahatsızlanan iki çocuğa kar ve tipi nedeniyle sağlık ekiplerinin ulaşılamadığı bilgisi üzerine Siverek Belediyesi ekipleri seferber oldu.

Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın talimatıyla bölgeye yönlendirilen ekipler, yol açma çalışması başlattı. Belediye Başkanı Çakmak'da bölgeye giderek yol açma çalışmalarını takip etti.

Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından yol açılarak, hasta çocuklar bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kar yağışının tüm bölgeyi etkisi altına aldığını belirten Başkan Ayşe Çakmak, "Öyle sanıyorum ki kar yağışı şu anda yaklaşık bir metreyi buldu ve tüm ekiplerimizi seferber ettik. Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli bir şekilde bölgede dozerler yol açma çalışması yapıyor. Biz insanüstü bir çaba sarf etsek de bu bir doğa olayıdır. Bunu da el ve güç birliğiyle atlatacağız. Gelen bütün ihbarları titizlikle takip edip vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Tüm ekiplerimiz kar yağışının başladığı andan bu yana gece gündüz aralıksız mücadele ediyor. Ekiplerimiz 24 saat esasına göre çalışıyor. Valiliğimiz ve belediyemiz bünyesindeki kriz masasında gelen ihbarları birlikte yöneterek süreci iyi bir şekilde geçirmeyi hedefliyoruz." dedi.

"Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın"

Belediye Başkanı Çakmak, özellikle kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde zorunlu olmadıkça araçla trafiğe çıkılmaması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Özellikle kırsaldan merkeze doğru lütfen çıkmayın. Her mahsur kalan araç ekiplerin yol açma çalışmalarını geciktirmek demektir. Ekiplerimiz zaten hastalara ulaşmak için canla başla çalışıyor. 669 yerleşim alanından söz ediyoruz ki bütün hepsine aynı anda yetişmek için ne insan ne de makine gücü yetmez. Bu sebepledir ki lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın ve bu süreci hep birlikte atlatalım. Çıkmanız gerekiyorsa bile kar lastiği ve zincir olmadan evden çıkmayın."

"Siverek Belediyesi 200 personel ve 50 araçla mücadele ediyor"

Tüm imkanların seferber edildiğini belirten Çakmak, "Sadece biz Siverek Belediyesi olarak 200 personelimizle birlikte sahadayız. Kent merkezinde ana ve ara arterlerde karla mücadelemiz sürüyor. Daha önce temizlediğimiz kentimiz yeniden yağan kar yağışıyla kapanmış durumda, ancak biz ara vermeden çalışıyoruz. Kırsalın yanı sıra merkezde de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sahada emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bunun bir doğa olayı olduğunu unutmadan mücadele eden tüm hemşerilerime de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." diye konuştu.

Ekiplerce hastaneye ulaştırılan bebekleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile ziyaret eden Başkan Ayşe Çakmak, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Daha sonra Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu 20'nci kilometresine geçen Beyazgül ve Çakmak, yürütülen çalışmaları takip ederek bilgi aldı.

Kapalı yol nedeniyle bekleyen sürücülerle görüşen Çakmak, vatandaşlara ekiplerle beraber kumanya dağıttı.

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Kaynak: AA

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