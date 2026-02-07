Siverek\'te Duvar Çöktü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde toprak damlı bir evin duvarının çökme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Camikebir Mahallesi'nde metruk bir evin duvarı, yağışın ardından kendiliğinden çöktü.
Mahalledeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, 2 kız çocuğunun yanından geçtiği duvarın kısa bir süre sonra yıkıldığı görülüyor.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemi alarak sokağı geçici olarak trafiğe kapattı.
