Siverek'te Trafik Kazası: 3 Yaralı
41 dakika önce
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 F 6421 plakalı otomobil, Siverek- Kahta
kara yolunun 28. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada Fikri Tüysüz ile Süphan ve Mehmet Emin Aslan
yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 07:16 Kaynak: AA
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