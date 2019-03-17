Son Dakika Haberleri: Siverek'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Siverek'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

41 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Siverek'te Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 F 6421 plakalı otomobil, Siverek- Kahta kara yolunun 28. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada Fikri Tüysüz ile Süphan ve Mehmet Emin Aslan yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 07:16 Kaynak: AA

Kahta, Şanlıurfa, Siverek, Güncel
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