Siviller Güvenli Çıkış Arıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Siviller Güvenli Çıkış Arıyor

15.01.2026 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de YPG/SDG'nin işgalindeki bölgelerden tahliye olmak isteyen siviller, güvenli yollar arıyor.

Suriye'de Fırat Nehri'nin batısında terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki bölgelerde yaşayan siviller, terör örgütünün engellemeleri nedeniyle bölgeden ayrılmak için güvenli çıkış yolları bulmaya çalışıyor.

Suriye ordusunun, daha önce askeri alan ilan ettiği ve terör örgütü YPG/SDG'nin işgali altında olan Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde ikamet eden sivillerin tahliyesi için devreye soktuğu insani koridor, bu sabah açıldı.

Geçici olarak tahliye edilmek isteyen binlerce sivil, sabahın erken saatlerinde YPG/SDG'nin işgalindeki Fırat Nehri'nin batısında yer alan Deyr Hafir ve Meskene bölgelerinde yollara düştü.

Öte yandan Suriye ordusunun olası operasyonunda sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak isteyen terör örgütü, bölge halkının tahliyesini engelliyor.

Terör örgütü mensuplarının, sivillerin tahliyesini engellemek için insani koridor olarak Deyr Hafir bölgesiyle Halep'i birbirine bağlayan ana güzergah olan M15 kara yolunun birçok bölgesini beton bloklarla kapattığı görüldü.

Ayrıca M15 kara yolunun birçok yerinin el yapımı patlayıcılarla tuzaklandığı bildiriliyor. Hal böyle olunca tahliye edilmek isteyen binlerce sivil yaya olarak bölgeden ayrılmaya çalışıyor.

Kadın ve çocukların da olduğu binlerce sivil, terör örgütünün engellemelerine rağmen operasyonlar bitinceye kadar güvenli bölgelere geçici olarak tahliye edilmek için güvenli çıkış yolları arıyor.

Deyr Hafir'in kuzeyindeki Harmel İmam Köyü üzerinden tahliyeye çalışan yüzlerce sivil, terör örgütünün daha önce bölgedeki nehir üzerinde yer alan köprüyü patlaması nedeniyle zor anlar yaşadı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, yaşlı, kadın ve çocukların olduğu yüzlerce sivilin Harmel İmam Köyü'ndeki yıkık köprüden karşıya geçmeye çalıştığı görülüyor.

Köprünün bir kısmının yıkılması nedeniyle nehrin karşısına geçmek isteyen sivillerin uzun kuyruklar oluşturduğu dikkati çekiyor.

Bazı sivillerin ise derme çatma sandallarla nehri geçtiği görüntülere yansıdı.

Terör örgütünün engellemeleri nedeniyle Fırat Nehri'nin batısında başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere işgal altındaki bölgelerde hala binlerce sivilin sıkıştığı belirtiliyor.

Suriye ordusu, terör örgütünün bölgeye yığınak yapması ve Halep'e yönelik kamikaze İHA saldırılarını buralardan gerçekleştirmesi nedeniyle Fırat Nehri'nin batısında işgal altındaki yerleri askeri alan ilan ederek, tüm silahlı unsurların Fırat'ın doğusuna çekilmesini istemişti.

Deyr Hafir ve Meskene başta olmak üzere işgal altındaki bölgelerde yer alan sivillerin tahliyesi için Suriye ordusu bölgede insani koridor açma kararı almıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, Suriye, YPG, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siviller Güvenli Çıkış Arıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca’nın “kumar“ suçlamasını kısmi kabul ediyorum Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca'nın "kumar" suçlamasını kısmi kabul ediyorum
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü 6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü
Kennedy’den Trump’a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum Kennedy'den Trump'a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum
Tammy Abraham’dan Aston Villa kararı Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı

15:38
Savcılıkta Derya Çayırgan’ın yanıt veremediği soru: ’’Hatırlamıyorum’’ dedi
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: ''Hatırlamıyorum'' dedi
15:37
2026 Dünya Kupası’na bilet çılgınlığı: 33 günde 500 milyon talep
2026 Dünya Kupası'na bilet çılgınlığı: 33 günde 500 milyon talep
15:23
Ziraat Türkiye Kupası’nda Sürpriz 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
14:39
İstanbul’un göbeğinde kendini direğe astı
İstanbul'un göbeğinde kendini direğe astı
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 15:53:38. #7.11#
SON DAKİKA: Siviller Güvenli Çıkış Arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.