Sivrice'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği - Son Dakika

Belediye Başkan Vekili Yakup Aydoğan , o gece aziz şehitlerin, gazilerin kahramanlık destanı yazdığını belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı uzun ömürler diledi.

Gül, hainlerin planlarının, Cumhurbaşkanı 'nın halkı meydanlara davet etmesiyle bozulduğunu, halk tarafından tüm dünyaya darbe girişimine karşı demokrasi dersi verildiğini kaydetti.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda konuşan Kaymakam Mustafa Gül , 15 Temmuz'daki darbe girişiminin halkın gösterdiği kahramanlıkla bertaraf edildiğini söyledi.

Elazığ 'ın Sivrice ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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