Sivrice'de İlköğretim Haftası - Son Dakika

Sivrice ilçesinde İlköğretim Haftası dolaysıyla tören düzenlendi.
İlköğretim Haftası dolaysıyla Cumhuriyet Ortaokulunda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene, Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cemalettin Giden, İlçe Emniyet Müdür Vekili Cağlar Gökalp, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özdal Akdemir, daire amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Akdemir, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.
Kaynak: AA
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