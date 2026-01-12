Sivrice'de Kar Yağışıyla Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı - Son Dakika
Sivrice'de Kar Yağışıyla Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı

Sivrice'de Kar Yağışıyla Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı
12.01.2026 14:23
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kar yağışı nedeniyle mahsur kalan araçlar kurtarıldı, ekipler uyardı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kara saplanarak mahsur kalan araçlar, ekipler tarafından kurtarıldı.

Meteorolojinin uyarı yaptığı Elazığ'da kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Kar yağışı ve tipi ile birlikte Sivrice ilçesine bağlı Gözeli köyü mevkiinde bazı araçlar kara saplanarak yolda kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Yolu açarak araçlara ulaşan ekipler, araçları saplandığı yerden kurtardı. Çalışmalar sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ekipler bölgede karla mücadele faaliyetlerini sürdürdü.

Ekipler, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve yapılan uyarılara riayet etmeleri gerektiğini belirtti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
