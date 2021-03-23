Sivrice Muhtarlar Derneği'nin ilk olağan genel kurulu toplandı - Son Dakika

Sivrice Muhtarlar Derneği'nin ilk olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.
Sivrice Öğretmenevi'nde yapılan genel kurulda, divanın belirlenmesinin ardından tek listeyle gidilen kongre sonucunda dernek başkanlığına Kösebayır köyü muhtarı Metin Orhan seçildi.
Başkan seçiminin ardından yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri belirlendi.
Kongreye, Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural, Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı ve köy muhtarları katıldı.
Kaynak: AA
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