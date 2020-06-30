Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali - Son Dakika

Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali nedeniyle mesaj yayınladı.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali nedeniyle mesaj yayınladı.

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Vali Ayyıldız, mesajında ünlü mizah ustası ve halk filozofu Nasreddin Hoca'yı Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali vesilesiyle anmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Nasreddin Hoca, Türk İslam uygarlığı içerisinde eşsiz yeri olan büyük bir bilge olduğunu vurgulayan Vali Ayyıldız, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Onun ismi yalnızca Anadolu'da değil, Adriyatik'ten Çin Seddine kadar uzanan tüm illerde bilinir ve hayırla yad edilir. Hoca'mızın en belirgin kişilik özelliği bir mizah adamı olmasıdır. Fakat onu bu özelliğinden dolayı komik bir adam olarak düşünmek eksik, hatta yanlış bir düşünce olacaktır. Çünkü güldürebilmek öncelikle düşündürebilmeyi gerektirir. Hoca'nın asıl yapmak istediği de işte budur. Yani insanları güldürerek düşündürmek. Nasreddin Hoca, topluma karşı görevini, önderliğini böyle bir tutumla nüktedan, hazır cevap ve keskin zekayı gerektiren fıkralarıyla yerine getirmiştir. Onun fıkralarında toplumun eksik ve aksak yönleri gösterilir. Fıkralarıyla Türk Milleti'nin zeka inceliğini, nükte gücünü yansıtır. İnsanları, kalplerini kırmadan eleştirir. Şaşırtırken, eleştirirken hep aydınlatır. Hiçbir zaman kimseyle alay etmez, kimseyi küçümsemez."

Ayyıldız, Nasrettin Hoca'nın sıradan bir bilge veya hukukçu olmadığını O'nun Anadolu hikmetinin ve irfanının en önemli temsilcilerinden olduğunu bildirdi.

Nasrettin Hoca'nın aynı zamanda bir cemiyet insanı olduğunu belirten Vali Ayyıldız, mesajını şöyle sürdürdü:

"Medresede ders alıp vermekle yetinmemiş, her zaman hayatın ve olayların içinde olmuştur. Olayların kahramanı olmadığı zamanlarda bile toplumsal yapıyı çok iyi tanıyan, gözlemleyen bir tutum içerisindedir. Bu yönü sayesinde toplumsal çarpıklıkları eleştirmiş, doğru olanın adresini göstermiştir. Fakat bunu yaparken çok hoşgörülü davranmıştır. Suç işleyenlere dahi merhametli ve affedici olmuştur. Nasreddin Hoca'mız, kadı yani hakim olması sebebiyle bir devlet adamıdır. O, devletine, yasalara, toplumun kurallarına bağlı ve saygılıdır. Fakat bu tutumu devlet adamlarını, bürokratları eleştirmesine mani değildir. Onlarda gördüğü yanlışlıkları hicveder. Bunu çok zarif bir şekilde yaptığı için hem kendisine bir zarar gelmez hem de sözü muhatabı nezdinde ciddiye alınır. O, her kesimdeki insanın, köylünün, kentlinin, zenginin, yoksulun düşüncelerini en güzel bir üslupla ortaya koyar. Hocamızın tüm yönlerini ve yaşadığı dönemden günümüze uzanan tarihsel süreci gözlemlediğimizde Türk Milleti'nin manevi mimarlarından olan Nasreddin Hoca'nın büyük bir ümitle gönüllere çaldığı sevgi ve hoşgörü mayasının çok şükür ki tutmuş olduğunu görüyoruz. Hoca'mızın 'dünyanın merkezi' dediği memleketi Eskişehir, bugün Türk dünyasının ve kültürlerin buluşma merkezi olmuştur. ve bunun haklı gururunu yaşamaktadır."

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Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 09:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali - Son Dakika

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