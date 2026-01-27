Siyah Kuğular Kuluçkaya Yattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Siyah Kuğular Kuluçkaya Yattı

Siyah Kuğular Kuluçkaya Yattı
27.01.2026 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki siyah kuğular kış kuluçkasına yattı, yumurtalar Ocak-Februar'da çıkacak.

DOĞANIN en sadık eşleri arasında gösterilen siyah kuğular, kış ortasında Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda kuluçkaya yattı. Tek eşli yapıları ile bilinen siyah kuğuların 24 Aralık'ta başlayan kuluçka sürecinin, ocak ayı sonu ya da şubat başında tamamlanması bekleniyor.

Genellikle Yeni Zelanda ile Avustralya'nın güneydoğu ve güneybatısında üreyen siyah kuğular, göl ve bataklıklar ile durgun ya da ağır akan akarsularda yaşıyor. Tek eşli olan bu tür, eşeysel olgunluğa yaklaşık 3 yaşında ulaşıyor. 35 ila 38 gün süren kuluçka döneminde yumurtalarını büyük özenle koruyan siyah kuğular, sadık eş davranışları ile dikkati çekiyor. Erişkinleri 125-170 santimetre boyunda, 200-240 santimetre kanat açıklığına sahip siyah kuğular, uçan en ağır kuşlar arasında yer alıyor. Erkekleri yaklaşık 12 kilogram, dişileri 9 kilograma ulaşabilen türün yaşam süresi, 20-25 yıl olarak biliniyor.

'KULUÇKA ŞU AN SORUNSUZ DEVAM EDİYOR'

Siyah kuğuların kış kuluçkasına yatmasının ayrı bir heyecan yarattığını belirten Antalya Doğal Yaşam Parkı görevlisi Hakan Savurdan, "Siyah kuğumuz 24 Aralık tarihinde kış kuluçkasına yattı. Kuluçka süresi yaklaşık 35 ile 38 gün arasında. İlk yumurtayı gördüğümüz andan itibaren, doğal yaşam alanlarında olduğu gibi yuva yapmalarını desteklemek amacıyla alana kargı ve çam gövdesi kabukları bıraktık. Ertesi gün bu malzemeleri yuvalarına çekerek düzenlediler ve kuluçka şu an sorunsuz şekilde devam ediyor" diye konuştu.

'BİZİM İÇİN DE AYRI BİR HEYECAN'

2025'in son haftasında başlayan kuluçkanın 2026'nın ocak ayı sonu ya da şubat ayı başında tamamlanmasının beklendiğini vurgulayan Savurdan, "Bu süreç bizim için de ayrı bir heyecan. Siyah kuğu yavrularını sağlıklı bir şekilde görmek için gün sayıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Antalya, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siyah Kuğular Kuluçkaya Yattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay Acılı evlat konuştu Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu
Ali Meşe, ’Ali Dede’ Hayatını Kaybetti Ali Meşe, 'Ali Dede' Hayatını Kaybetti
Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı
Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan?
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş 16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
Efsane telefon markası Türkiye’ye geri dönüyor Efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Piyasadan çekildiler Dünyaca ünlü şirket artık telefon üretmeyecek Piyasadan çekildiler! Dünyaca ünlü şirket artık telefon üretmeyecek

11:43
Fenerbahçe’de bomba zirve Sadettin Saran “Bundan sonra istemiyorum“ dedi
Fenerbahçe'de bomba zirve! Sadettin Saran "Bundan sonra istemiyorum" dedi
11:28
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
11:11
Aziz İhsan Aktaş duruşmaya korumalarıyla geldi İşte ilk sözleri
Aziz İhsan Aktaş duruşmaya korumalarıyla geldi! İşte ilk sözleri
11:07
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
10:45
Ayyüce Türkeş’in saç örme akımı için söyledikleri DEM’lileri kızdıracak
Ayyüce Türkeş'in saç örme akımı için söyledikleri DEM'lileri kızdıracak
09:56
Yeni kar yağışı geliyor Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
09:25
Hemşirenin iddiasına eşinden yasak aşk yanıtı: Zina görüntüleri var
Hemşirenin iddiasına eşinden yasak aşk yanıtı: Zina görüntüleri var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 11:51:34. #7.11#
SON DAKİKA: Siyah Kuğular Kuluçkaya Yattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.