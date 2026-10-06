Siyasette seviye yerlerde! Yeni Partili başkan CHP'li başkana böyle seslendi: Senin ağzını yerim ben

Çeşme Belediye Meclisi'nin ekim ayı olağan toplantısında tansiyon yükseldi. CHP İlçe Başkanı Eda Tavaz'ın eleştirilerine Yeni Parti'li Belediye Başkanı Lal Denizli'nin verdiği yanıt gündem oldu.

"O KOLTUKTA CHP SAYESİNDE OTURUYORSUNUZ"

Toplantıda söz alan CHP İlçe Başkanı Eda Tavaz, Denizli'nin adaylık başvurusu yapmadan nasıl belediye başkanı olduğunu sorguladı ve Yeni Parti'ye geçişini eleştirdi.

Tavaz, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin vasıtasıyla o koltukta oturuyorsunuz, Çeşme Altı Ok'a oy verdi. O yüzden CHP'nin adını ağzınıza alırken iki kere düşünün" dedi.

"HAY SENİN AĞZINI YERİM BEN"

Tavaz'ın sözlerine sert tepki gösteren Denizli, "Senin ağzını yerim ben. Atanmış ilçe başkanına bak sen. Atanmış atanmış atanmış ilçe başkanına bak sen" ifadelerini kullandı. Denizli, "Ay senin ağzını yerim ben. Atanmış ilçe başkanına bak sen. Haydi güzelim. Haydi güzelim. Haydi güzelim" diyerek sözlerini sürdürdü.

"BUTLAN CHP'Sİ" ÇIKIŞI

Tavaz'ın seçilmiş değil atanmış bir ilçe başkanı olduğunu savunan Denizli, şunları söyledi: "Bakın siz öncelikle bir atanmış olarak bir seçilmişle nasıl konuşacağınızı öğreneceksiniz. Demokrasi sizin kodunuzda olmayabilir çünkü Butlan CHP'sinin partimizi dönüştürdüğü hal sizin gibi atanmışlar çukuruna dönüşmektir. Anladınız mı hanımefendi?"

"PARTİYE ÇÖKENLERSİNİZ"

Denizli, CHP'nin mevcut yönetimini de hedef alarak, "Siz, siz, siz bizim alın terimizle Atatürk'ün ilke ve inkılaplarıyla kurduğu ve bugünlere kadar alın terimizle getirdiğimiz partiye çökenlersiniz. Ve onun utancıyla da yaşayacaksınız. Bunun da cevabını size millet verecek, tamam mı?" dedi.

MUTLAK BUTLAN SONRASI CHP'DEN AYRILMIŞTI

Lal Denizli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mutlak butlan kararıyla görevden alınmasının ardından partisinden istifa eden belediye başkanları arasında yer alıyordu. Denizli, Özel'in kurduğu Yeni Parti'ye katılmıştı.