Son Dakika Haberleri: Siyasi partilerde bayramlaşma - DSP heyetinin MHP ziyareti
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Siyasi partilerde bayramlaşma - DSP heyetinin MHP ziyareti

1 saat önce

- DSP heyeti'nin MHP'ye ziyaretinden görüntüler MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın konuşması Heyetten detaylar ANKARA - Siyasi partiler arasında bayramlaşma kapsamında DSP heyeti, MHP'yi ziyaret etti.

- DSP heyeti'nin MHP'ye ziyaretinden görüntüler
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın konuşması
Heyetten detaylar ANKARA - Siyasi partiler arasında bayramlaşma kapsamında DSP heyeti, MHP'yi ziyaret etti.
Siyasi partilerde bayramlaşma - DSP heyetinin MHP ziyareti
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:27 Kaynak: AA
Mevlüt Karakaya, MHP, Güncel
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