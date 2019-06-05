Siyasi partilerde bayramlaşma - DSP heyetinin MHP ziyareti
1 saat önce
- DSP heyeti'nin MHP'ye ziyaretinden görüntüler MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın konuşması Heyetten detaylar ANKARA - Siyasi partiler arasında bayramlaşma kapsamında DSP heyeti, MHP'yi ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:27 Kaynak: AA
- DSP heyeti'nin MHP
'ye ziyaretinden görüntüler
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya
'nın konuşması
Heyetten detaylar ANKARA - Siyasi partiler arasında bayramlaşma kapsamında DSP heyeti, MHP'yi ziyaret etti.
MHP'den YSK'nın seçim kurulu kararına tepki: Bunun bir izahı yoktur
Tatilciler bayramda Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Ilıca Plajı'na akın etti
Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Selçuk duyurdu: Çocukları etkileyebilecek 128 içeriğe müdahale edildi, 2 kişi gözaltında