Siyasilerden Engin Özkoç'a sert tepki - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı hakaretleri değerlendiren AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, "Cumhurbaşkanımıza yönelik bu sözlerini misliyle kendisine iade ediyoruz. Üstüne basa basa söylüyoruz; Engin Özkoç'un bu ahlaksız sözleri siyasi eleştiri değil, apaçık bir edepsizliktir. Kendisini derhal istifaya davet ediyoruz" dedi.



TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a Kırıkkale'deki AK Partili siyasilerden tepki yağdı. AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, parti binasında siyasiler adına yaptığı basın açıklamasında, "Bilindiği üzere ülkemiz Suriye'de kendi halkını katleden zalim bir rejime ve terör örgütüne karşı amansız bir mücadele vermektedir. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçmekteyiz. Şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Milletimizin bu acıyla kalbi yanarken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında burada tekrar zül addettiğimiz sözlerle ülkemizin birliğini, bütünlüğünü ve beraberliğini temsil eden Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız, Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretler savurmuştur" dedi.



"Siyasi eleştiri değil, apaçık bir edepsizliktir"



Dağdelen, "Öncelikle Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanımıza yönelik bu sözlerini misliyle kendisine iade ediyoruz. Üstüne basa basa söylüyoruz; Engin Özkoç'un bu ahlaksız sözleri siyasi eleştiri değil, apaçık bir edepsizliktir. Kendisini derhal istifaya davet ediyoruz. Vatan haini kimdir? Vatan haini Türkiye'nin kiminle problemi varsa o ülkenin kucağına koşanlardır. Yurt dışında Türkiye aleyhine lobi yapanlardır. PKK'nın siyasi uzantılarıyla ortaklık yapanlardır. 17-25 Aralık darbe girişimi sonrası FETÖ ile iş birliği yapanlardır. Darbe şakşakçılarıdır. Cumhurbaşkanımızın şerefi, onuru, haysiyeti 83 milyon vatandaşımızın, ülkemizin onuru ve haysiyetidir. Bu hakaret sadece Cumhurbaşkanımıza değil onun temsil ettiği makamda yapılmıştır. PKK-PYD'nin, Esad'ın inlerine düşen her SİHA bombası CHP'de rahatsızlığa yol açmaktadır. Bu pervasızlık, hazımsızlıktan kaynaklanmaktadır. CHP, Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye düşmanlarına karşı kararlı duruşunu bir türlü hazmedememektedir" diye konuştu.



"Mutlaka hesap soracağız"



AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Dağdelen, "Öyle anlaşılıyor ki; CHP'nin bu Grup Başkanvekili, Türkiye'yi zayıflatmak isteyen lobilerin, sinsi Esad destekçilerinin, terör yandaşlarının ve Türkiye'yi uzun zaman dan beri karıştırmak isteyenlerin 'mayın eşekliğini' yapmaktadır. Bu utanç; CHP tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Son olarak şunu ifade etmek isteriz ki; 5 Grup Başkanvekili 290 milletvekili ve tüm AK Parti grubu olarak bu ahlaksız sözleri söyleyen CHP Grup Başkanvekiline karşı yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız ve hukuk düzeni içerisinde kendisinden mutlaka hesap soracağız" ifadelerini kullandı.



Basın açıklamasına Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, Merkez İlçe Başkanı Emrah Doğan, Kadın Kolları Başkanı Nebahat Erkök, Gençlik Kolları Başkanı Halil Özaslan, AK Partili belediye başkanları, ilçe başkanları ve parti yönetimi katıldı. - KIRIKKALE