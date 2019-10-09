Son Dakika Haberleri: Şizofreni hastası zanlı, karakolda polis memurunu bıçakladı
Son Dakika 3. Sayfa Şizofreni hastası zanlı, karakolda polis memurunu bıçakladı

Şizofreni hastası zanlı, karakolda polis memurunu bıçakladı

2 saat önce

Tekirdağ'da şizofreni hastası bir şahıs, yanında taşıdığı bıçakla karakolda bir polis memurunu yaraladı.

Şizofreni hastası zanlı, karakolda polis memurunu bıçakladı, System.String[]

Tekirdağ'da şizofreni hastası bir şahıs, yanında taşıdığı bıçakla karakolda bir polis memurunu yaraladı.


Olay, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Gürhan T. isimli bir şahıs, akşam saatlerinde Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek yaşadığı bir olay yüzünden yardım istedi. O esnada polisin telsizini alıp yere fırlatan şüpheli, emniyetin içinde arbede yaşanmasına neden oldu. Zanlıyı karakoldan çıkarmaya çalışan polis memuru Çetin Ç.'yi bıçaklayan Gürhan T., gözaltına alındı.


Göğsünden aldığı bıçak darbesi ile yaralanan memur Çetin Ç., ambulansla ilk olarak Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan polis memuru Çorlu Devlet Hastanesine sevk edilerek acilen ameliyata alındı.


Yaşanan üzücü olayı haber alan Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu ve talihsiz memurun meslektaşları hastaneye akın etti.


Memuru yaralayan Gürhan T.'nin ise şizofreni hastası olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Gürhan T.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Kapaklı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:15 Kaynak: İHA
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Şizofreni hastası zanlı, karakolda polis memurunu bıçakladı
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