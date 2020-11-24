Skandal görüntüler! Hafter güçlerinin tatbikatında Türk bayrağı hedef olarak kullanıldı ve çiğnendi

Türkiye'nin bu desteği karşısında eli kolu bağlanan kalan Hafter'e bağlı milisler skandal bir harekete imza attı.

Libya 'da, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) İHA ve SİHA'larla destek veren Türkiye , darbeci Halife Hafter 'e ağır darbe vurdu. İHA ve SİHA'ların üstün başarısı sayesinde Ulusal Mutabakat Hükümeti, Hafter'e bağlı yüzlerce milisi etkisiz hale getirdi ve kritik bölgelerde kontrolü sağladı.

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