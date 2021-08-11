Sky News Australia, Kovid-19 ile ilgili yanlış bilgi içeren videoları sitesinden kaldırdı - Son Dakika

Sky News Australia, YouTube'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle kanalı askıya alması üzerine internet sitesindeki onlarca videoyu kaldırdı.

BBC'nin haberine göre, Rupert Murdoch'un sahibi olduğu muhafazakar kanal, yayınlarında komploların ve halk sağlığı kurallarının sorgulanmasını teşvik ettiği suçlamasıyla eleştiriliyordu.

YouTube da Kovid-19 hakkında yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle kanalı askıya almıştı.

Bunun üzerine Sky News Australia, son birkaç gün içinde sitesindeki 30 kadar videoyu açıklama veya düzeltme yapmadan kaldırdı.

Sky News Australia, konu hakkında yorum yapmazken, ortağı News Corp Australia, kanalın videoları "editoryal kararla" kaldırdığını bildirdi.

Videoların sessizce kaldırılmasına ilk tepki verenlerden biri, eski Avustralya Başbakanı Kevin Rudd oldu.

Rudd, Twitter hesabında "Murdoch, cuma günü Senato sorgusundan önce sitesinde yer alan suçlayıcı Kovid-19 yanlış bilgilendirme videolarını sessiz sedasız temizliyor. Onlarca video, düzeltme yapılmadan ya da tehlikeli yalanları yaydıkları için özür bile dilenmeden ortadan kayboldu. Ama merak etmeyin, bizde kopyaları var." paylaşımında bulundu.

Kaldırılan videolarda kanalın sunucuları Alan Jones, Andrew Bolt ve Rowan Dean'in, küresel tıp otoriteleri tarafından reddedilen görüşlerini dile getirdiği görülüyordu.

Sky News Australia, 13 Ağustos'ta Avustralya Senatosu'nda konuyla ilgili sorgulanacak.

???????