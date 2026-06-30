Slayz, 2026'nın ilk yarısında dijital yatırım pazarında ivmesini artırdı - Son Dakika
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Slayz, 2026'nın ilk yarısında dijital yatırım pazarında ivmesini artırdı

Slayz, 2026\'nın ilk yarısında dijital yatırım pazarında ivmesini artırdı
30.06.2026 13:56
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Slayz, 2026 yılının ilk yarısında büyümesini yalnızca kullanıcı sayısındaki artışla değil, kullanıcı başına derinleşen yatırım deneyimiyle de destekledi.

Aylık işlem frekansında, varlık çeşitliliğinde ve uygulama içi etkileşim göstergelerinde kaydedilen artış, şirketin ölçeklenme kapasitesini ve dijital aracı kurum pazarındaki konumunu güçlendirdi. Elde edilen sonuçları değerlendiren Slayz Yatırım Holding CEO'su John Nevzat Erdem, ilk yarı performansının şirketin büyüme stratejisinin yalnızca ölçek değil, aynı zamanda etki odaklı bir yaklaşımla şekillendiğini ortaya koyduğunu söyledi.

Türkiye'de yatırımcı profili hızla değişirken yatırımcı sayısının 10 milyonu aşması ve yeni nesil yatırımcıların hızlı, şeffaf ve global bir yatırım deneyimi talep etmesi sektörde dönüşümü hızlandırıyor. Slayz kullanıcılarının yüzde 55'inin 18-29 yaş aralığında yer alması, yapay zekâ destekli kişiselleştirme uygulamalarının yaygınlaşması, düzenli yatırım alışkanlığının güçlenmesi ve TEFAS fonlarına yönelik ilginin artması bu dönüşümün önemli göstergeleri arasında bulunuyor. Teknoloji altyapısı ve kullanıcı deneyimini merkeze alan yaklaşımıyla büyümesini sürdüren Slayz, 2026 yılının ilk yarısında elde ettiği sonuçlarla uzun vadeli vizyonunu destekleyen güçlü bir performans ortaya koydu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Slayz Yatırım Holding CEO'su John Nevzat Erdem, şunları söyledi:

“2026'nın ilk yarısında büyüme ivmemizi önemli ölçüde artırdık. Bu büyüme yalnızca kullanıcı tabanımızdaki genişlemeyi değil, kullanıcı başına derinleşen yatırım davranışını da kapsıyor. Bizim için en değerli göstergelerden biri de bu. Elde ettiğimiz sonuçlar yalnızca rakamsal bir başarı değil, aynı zamanda geliştirdiğimiz yatırım deneyiminin ve kullanıcılarımızın platformumuza duyduğu güvenin somut bir karşılığı. Yatırım teknolojilerinde sürdürülebilir büyüme, ölçek, derinlik ve güvenin birlikte yükseldiği bir denge üzerine kuruluyor.”

Slayz, 2026'nın ilk yarısında dijital yatırım pazarında ivmesini artırdı

Kullanıcı deneyimi büyümenin temel unsurlarından biri

Bugün yatırımcılar yalnızca işlem yapabilecekleri bir platform aramıyor. Aynı zamanda hızlı, şeffaf, düşük maliyetli ve veriye dayalı karar alma süreçlerini destekleyen bir deneyim talep ediyor. Slayz da ürün ve hizmet geliştirme süreçlerini bu beklentiler doğrultusunda şekillendiriyor. Düşük komisyon yapısının da katkısıyla platformda kullanıcı başına aylık ortalama işlem sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artış gösterdi.

Yılın ilk yarısında Slayz kullanıcılarının yüzde 38'i BIST, TEFAS ve ABD borsalarında yer alan en az iki farklı varlık sınıfında aktif işlem gerçekleştirdi. Aynı dönemde uygulama içi etkileşim ve ortalama portföy çeşitliliğinde de artış yaşandı. Markanın daha geniş kitlelere ulaşmasının yanı sıra kullanıcıların platformdan elde ettiği değerin artması da büyümenin önemli göstergeleri arasında yer aldı.

Yatırım teknolojileri alanında rekabet her geçen gün artarken Slayz büyümeyi yalnızca yeni kullanıcı kazanımı üzerinden değerlendirmiyor. Şirketin günlük aktif kullanıcı oranı yılın ilk yüzde 30 artış göstererek kullanıcı etkileşiminde güçlü bir seviyeye ulaştı. Slayz'a göre sağlıklı büyüme, kullanıcı sayısı, işlem derinliği ve deneyim kalitesinin birlikte gelişmesiyle mümkün oluyor.

Yılın ikinci yarısında yatırımlar hız kesmeden devam edecek

Slayz, yılın ikinci yarısında da ürün geliştirme çalışmalarını hız kesmeden sürdürecek. Teknoloji altyapısının daha da güçlendirilmesiyle birlikte akıllı karar destek sistemleri, uçtan uca otomasyon çözümleri ve genişleyen ürün portföyü kullanıcılarla kademeli olarak buluşturulacak. Şirket, yalnızca büyümeyi değil, yatırım teknolojileri alanındaki öncü konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

2026 yılının ilk yarısında elde edilen sonuçlar, Slayz'ın uzun vadeli büyüme vizyonunun sağlam temeller üzerine kurulduğunu ortaya koyuyor. Kullanıcı odaklı yaklaşımı, teknolojik yatırımları ve ölçeklenebilir iş modeliyle şirket, önümüzdeki dönemde de büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.

Şirket Haberleri, Son Dakika

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