Slovakya, AB'nin Rus gazı yasağını mahkemeye taşıyacak

27.01.2026 23:34
Slovakya Başbakanı Fico, AB'nin Rusya'dan doğalgaz ithalatını yasaklayan kararına karşı çıkıyor.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'dan doğalgaz ithalatını yasaklayan kararını Avrupa Birliği Adalet Divanı'na (ABAD) taşıyacaklarını bildirirken, Rus gazının yasaklanmasını "aptalca" ve "ideolojik" bir karar olarak değerlendirerek, "Karar AB'nin enerji alanındaki intiharıdır" dedi.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, düzenlediği basın toplantısında AB'nin üye ülkelerin Rusya'dan doğalgaz ithalatını sonlandırması kararını değerlendirdi. Rusya'dan boru hatları üzerinden taşınan doğalgaz ile sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatının en geç 2027 Kasım ayına kadar kademeli olarak durdurulması kararına karşı Avrupa Birliği Adalet Divanı'na (ABAD) dava açacaklarını belirten Başbakan Fico, "Bu standart bir yaptırım, yaptırım kararları oybirliğiyle alınır" şeklinde konuştu.

Söz konusu kararın "aptalca" ve "ideolojik" olduğunu dile getiren Fico, "Karar AB'nin enerji alanındaki intiharıdır" dedi. Karara karşı çıkan bir diğer AB üyesi ülke Macaristan'la birlikte ABAD'da ortak dava açmalarının söz konusu olmadığını bildiren Fico, dava açmaya hazırlanan Budapeşte hükümetiyle koordineli adım atacaklarını dile getirdi.

Düzenleme dün AP'de oylanmıştı

Rusya'dan doğalgaz alımını tamamen durduran düzenleme dün Avrupa Parlamentosu'nda (AP) düzenlenen oylama ile kabul edilmişti. Sıvılaştırılmış doğalgaz alımının 2026 sonunda, boru hattı gazının ise 1 Ekim 2027 tarihinde sonlandırılmasını içeren düzenlemeye göre ithalat yasağı bazı üye ülkelerin kış stoklarında sorun yaşaması durumunda 1 Kasım 2027'ye kadar uzatılabilecek.

Macaristan ve Slovakya "ret" oyu kullanmıştı

Dünkü oylama sırasında, doğalgaz ihtiyacının büyük kısmını hala Rusya'dan tedarik eden ve bu ülkeyle yakın ilişki içinde bulunan Macaristan ve Slovakya ret oyu kullanmıştı. Düzenlemenin kabulü için nitelikli çoğunluğun oyu yeterli olurken Macaristan ve Slovakya, söz konusu oylamanın yaptırım olduğunu, yaptırımların ise oybirliği gerektirdiği görüşünü savunuyor.

Gaz ihtiyacının yüzde 30'unu Rusya'dan temin eden Slovakya'daki yetkililer, 2034 yılına kadar geçerli olan Gazprom sözleşmesini ihlal etmeleri durumunda 16 milyar dolara kadar ceza alabileceklerini belirtiyor. Macaristan ise hala gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 75'ini Rusya'dan satın alıyor. - BRATİSLAVA

Kaynak: İHA

